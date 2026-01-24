Segreti di famiglia 3 anticipazioni dal 26 al 30 gennaio | Ilgaz fa una scoperta sconvolgente

Dal 26 al 30 gennaio, su Mediaset Infinity, torna Segreti di Famiglia 3, la soap turca Yargi. Ogni giorno verranno rilasciati nuovi episodi in esclusiva streaming, offrendo agli spettatori un’ulteriore occasione di seguire le vicende dei protagonisti. In questa settimana, il protagonista Ilgaz si troverà ad affrontare una scoperta sconvolgente, che cambierà il corso della narrazione.

Cosa ci riserveranno le nuove puntate della terza stagione della soap di Mediaset Infinity Segreti di Famiglia disponibili dal 26 al 30 gennaio? La serie tv turca Yargi (questo il titolo originale) è disponibile ogni giorno con un nuovo episodio in esclusiva streaming su Mediaset Infinity. Scopriamo insieme cosa accadrà nei prossimi episodi di questa terza stagione. Yargi – Segreti di famiglia 3, trame al 30 gennaio. Le indagini sul nuovo caso di omicidio proseguono, e proprio nel corso dell’inchiesta Ilgaz fa una scoperta sconvolgente: il fratello di Meltem era a conoscenza del fatto che il padre aveva costretto la giovane a prostituirsi proprio la notte della sua morte. 🔗 Leggi su Superguidatv.it

