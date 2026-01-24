Recenti approfondimenti riguardano l'omicidio avvenuto presso l'istituto Einaudi-Chiodo di La Spezia. Zouhair Atif, l’autore del gesto, era stato oggetto di attenzione da parte della Digos in passato, a causa di un sospetto rischio di radicalizzazione religiosa. Questi elementi aggiungono un contesto importante alla vicenda, evidenziando le sfide legate alla prevenzione e al monitoraggio di situazioni di potenziale pericolo.

Emergono ulteriori dettagli circa il terribile omicidio avvenuto fra le mura dell'istituto professionale Einaudi-Chiodo di La Spezia: in passato, Zouhair Atif era stato monitorato dalla Digos per un sospetto rischio di radicalizzazione religiosa. A riportare la notizia è stato Il Secolo XIX, che ha spiegato come l'attività di verifica fosse scattata a seguito di una segnalazione. Una docente della scuola si era preoccupata dopo aver sentito parlare il ragazzo di Islam in maniera un po' troppo estrema. Ma non finisce qui. Ci sarebbe anche un tema, scritto dal giovane, che a suo tempo aveva destato un certo allarme. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Segnalato per "rischio radicalizzazione". Il retroscena sul omicida di La Spezia

La Spezia, Atif era stato monitorato dalla Digos perché "a rischio di radicalizzazione religiosa"A La Spezia, Atif era stato sottoposto a monitoraggio dalle autorità per sospetti di radicalizzazione religiosa.

Zouhair Atif, chi è lo studente diventato omicida a La SpeziaZouhair Atif, uno studente di La Spezia, è diventato tristemente noto per aver commesso un omicidio.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Omicidio a scuola, Atif fu monitorato: Rischio radicalizzazione religiosa.

La Spezia, Atif era stato monitorato dalla Digos perché a rischio di radicalizzazione religiosaGli accertamenti non portarono a nulla. L’attività scattata dopo che una docente segnalò che aveva parlato di Islam in maniera piuttosto estrema. tgcom24.mediaset.it

Attenzione in piazza Santa Lucia, dove è stato segnalato un palo pericolante che rappresenta un potenziale rischio per pedoni e automobilisti. La struttura, visibilmente inclinata, desta preoccupazione soprattutto per il forte vento. - facebook.com facebook