Seconda Prova Nazionale di Fioretto | Iaquinta e Berretta protagonisti a Brescia

A Brescia, presso il Centro Sportivo “San Filippo”, si è svolta la seconda giornata della Seconda Prova Nazionale di fioretto dedicata alla categoria Giovani (Under 20). L’evento ha visto protagonisti atleti come Iaquinta e Berretta, impegnati in incontri che hanno messo in mostra il livello di preparazione e competitività delle giovani promesse del fioretto italiano. La manifestazione rappresenta un importante momento di confronto e crescita per gli atleti coinvolti.

L'evento è parte delle tappe che assegneranno i pass per i Campionati Italiani di Roma 2026, che vedranno iscritti i migliori schermidori delle categorie Cadetti, Giovani e Assoluti in una grande festa della scherma. Oggi sono emersi due vincitori che si sono imposti al termine di assalti tirati e combattuti: Emanuele Iaquinta nel fioretto maschile e Mariavittoria Berretta in quello femminile.

