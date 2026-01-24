A Roma, la Cisl organizza una fiaccolata per sostenere chi in Iran rischia la vita nella lotta per la democrazia, chiedendo una svolta contro la teocrazia degli ayatollah. L’evento si distingue dall’azione della Cgil, che si è schierata con i dittatori, mentre la Cisl si impegna a difesa della libertà e dei diritti fondamentali. Un momento di solidarietà volto a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla situazione in Iran.

Il sindacato a Roma: «Sosteniamo chi rischia la vita nella lotta per la democrazia». Una fiaccolata per «sostenere la lotta di chi anche a costo della vita chiede una svolta democratica per superare la sanguinosa teocrazia degli ayatollah». È con questa sensibilità che la Cisl è scesa in campo ieri organizzando un sit in davanti all’ambasciata della Repubblica islamica a Roma, dando un segnale di vicinanza alle famiglie iraniane e lanciando un monito contro l’indifferenza dei governi occidentali di fronte alla violazione sistematica dei diritti civili. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Se la Cgil va in piazza per i dittatori la Cisl sfila per la libertà in Iran

Iran, anche la Cisl piacentina in piazza a Roma «per i diritti e la libertà»Oggi a Roma, una delegazione della Cisl Parma Piacenza ha partecipato alla manifestazione davanti all’Ambasciata dell’Iran, unendosi alle proteste contro la repressione e per i diritti nel paese mediorientale.

Iran, anche la Cisl Parma Piacenza in piazza a Roma "per i diritti e la libertà"La Cisl Parma Piacenza ha partecipato a Roma alla manifestazione davanti all’Ambasciata dell’Iran, unendosi alle proteste contro la repressione in atto nel Paese.

