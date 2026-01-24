A Bologna, il 24 gennaio 2026, un corteo ha riunito diverse centinaia di persone in piazza Roosevelt per protestare contro i recenti accorpamenti scolastici e il presunto commissariamento della Regione riguardo al dimensionamento della rete scolastica. La manifestazione è nata dall'esigenza di difendere l’istruzione pubblica, considerata un presidio fondamentale per il territorio del Nord Italia.

Bologna, 24 gennaio 2026 - In piazza Roosevelt qualche centinaio di persone si sono ritrovate per difendere la pubblica istruzione "contro il commissariamento della Regione per il dimensionamento della rete scolastica". Promosso da Flc-Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola Rua, Gilda Unams e Snals-Confsa l, il presidio è diventato poi è un corteo di bandiere e striscioni verso l'ufficio scolastico regionale. "Il domani non si commissaria”. "Quando toccano la scuola, toccano il futuro - gridano i manifestanti -. E il domani non si commissaria". Accanto ai sindacati le istituzioni: Regione e Comune, rappresentate rispettivamente dal presidente Michele de Pascale e dal sindaco Matteo Lepore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scuola e accorpamenti, presidio (con corteo) per difendere l'istruzione pubblica. "Questo è accanimento verso il Nord"

Argomenti discussi: SCUOLA, I SINDACATI CONTRO GLI ACCORPAMENTI: SCELTE DI BILANCIO CHE PENALIZZANO LA QUALITÀ DELL’ISTRUZIONE; Dimensionamento scolastico, tutti i sindaci uniti: Difenderemo le autonomie del parmense; Dimensionamento scolastico. La sindaca: I tagli penalizzano; I tagli alle autonomie scolastiche ingiusti e incomprensibili.

