"Scrivevano sulle lenzuola". È il titolo del podcast per scoprire 8 storie dell’ex opg di Reggio che da lunedì sarà pubblicato sulle principali piattaforme con la prima puntata coi successivi episodi che usciranno, uno alla volta, ogni due settimane. "È possibile ricostruire le storie di persone ricoverate per anni in un ospedale psichiatrico? Ritrovare notizie sulla loro vita, leggere quello che hanno scritto e cosa pensavano di loro i medici che li avevano in cura?". Sono le domande da cui è partita l’idea, con l’aiuto dei documenti conservati nell’archivio dell’ex ospedale psichiatrico San Lazzaro e nell’ex manicomio criminale di Reggio Emilia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Scrivevano sulle lenzuola". Un podcast fa rivivere le storie di otto internati dell’ex Opg

