Scontro frontale sulla Cassia morta la guardia giurata Maurizio Francescucci | rientrava da lavoro

Un grave incidente si è verificato sulla Cassia, coinvolgendo due veicoli e causando la morte della guardia giurata Maurizio Francescucci. Rientrava dal lavoro al momento dello scontro frontale ed è deceduto poco dopo l’arrivo in ospedale. La dinamica dell’incidente è al vaglio delle autorità, mentre si attendono eventuali aggiornamenti sulle cause.

Non ce l'ha fatta Maurizio Francescucci, vittima di un incidente tra due auto. Deceduto dopo l'arrivo in ospedale. Incidente sulla Cassia, muore guardia giurata di rientro dal lavoro. Un incidente si è verificato questa mattina sulla Cassia, nel territorio di Sutri, intorno alle 5:30.

