Un incidente tra un bus e un furgone si è verificato in provincia di Mantova, causando la morte di un uomo di 50 anni. Durante lo scontro, una lamiera si è staccata, provocando il decesso dell’automobilista. Altre cinque persone sono rimaste ferite in modo non grave. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incidente e sulla dinamica dell’accaduto.

Un automobilista è morto colpito da un grosso pezzo di lamiera che si era staccato da un pullman con cui poco prima la sua vettura si era scontrata ad un incrocio nel Mantovano. La vittima è Rosario Castrovillari 50 anni, residente a Goito. Cinque persone sono rimaste ferite in modo non grave, tra cui quattro a bordo del bus e il conducente di un furgone che avrebbe originato l'incidente. Lo scontro si è verificato venerdì 23 gennaio attorno alle 20 in località Contino, alla periferia di Volta Mantovana e in prossimità di un incrocio spesso teatro di gravi incidenti. Secondo una prima ricostruzione, un furgone sarebbe uscito da una strada laterale senza dare la precedenza ad un pullman che stava sopraggiungendo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scontro bus-furgone, si stacca lamiera e uccide automobilista

Leggi anche: Incidente sulla Cassia: scontro tra bus e Jeep, automobilista in ospedale

Maniago, scontro tra auto e bus: morto automobilista 43enne, aveva la patente sospesaUn grave incidente si è verificato a Maniago, dove un'auto e un bus sono entrati in collisione frontale, causando la morte di un automobilista di 43 anni.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Scontro con bus. Morto automobilista con patente sospesa

Argomenti discussi: Scontro tra bus, furgone e auto sulla Goitese: morto un 50enne di Goito padre di due bambini; Malore alla guida del bus, sette auto in sosta travolte dal mezzo Atap: paura e danni; Scontro tra un bus, un furgone e un’auto sulla Goitese: un morto; Incidente tra auto e furgone sulla Statale 7: una donna ferita trasporta in ospedale.

Scontro bus-furgone, si stacca lamiera e uccide automobilistaLa vittima era un uomo di 50 anni. L'incidente è avvenuto in provincia di Mantova. Altre cinque persone sono rimaste ferite in modo non grave ... msn.com

Lamiera si stacca da un bus in incidente e uccide un automobilistaUn automobilista è morto colpito da un grosso pezzo di lamiera che si era staccato da un pullman con cui poco prima la sua vettura si era scontrata ad un incrocio nel Mantovano. La vittima è Rosario C ... ansa.it

Scontro auto-furgone sulla statale: un ferito --> https://www.nordest24.it/tamponamento-ss43-campodenno-furgone-auto - facebook.com facebook

Foggia, scontro tra auto e furgone in viale Di Vittorio: morta una 77enne VIDEO x.com