MSC ha annunciato un investimento globale di 3,5 miliardi di euro, segnando un importante passo nello sviluppo del proprio parco navi. Tra le fasi di realizzazione di una nave, il ‘float out’ rappresenta un momento cruciale, in cui la struttura lascia il cantiere ed entra in acqua, simbolo di progresso e di un nuovo capitolo nel progetto. Questo investimento testimonia l’impegno di MSC nel rafforzare la propria presenza nel settore marittimo.

Il viaggio di una nave inizia molto prima della sua prima partenza. Tra le tappe che segnano il passaggio da progetto a realtà, ce n’è una particolarmente simbolica: è il cosiddetto ‘float out’, il momento in cui la nave lascia per la prima volta il bacino di costruzione e viene messa in acqua. È quanto avvenuto nelle scorse settimane ai Chantiers de l’Atlantique di Saint-Nazaire, sull’Oceano Atlantico, dove MSC World Asia ha toccato il mare per la prima volta. Da quel momento le attività di finitura della MSC World Asia hanno preso il via: interni, aree pubbliche, spazi dedicati agli ospiti e installazioni sceniche che definiranno l’esperienza a bordo. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Scommessa globale MSC. Investimenti per 3,5 mld

Leggi anche: Casse di previdenza private, patrimonio a € 125,1 mld (+9,8%) nel 2024 e investimenti per € 48,1 mld, settore in crescita di € 53,2 mld (+5,7% annuo)

Leggi anche: Casse di previdenza private, patrimonio a € 125,1 mld (+9,8%) nel 2024 e investimenti per € 48,1 mld, settore in crescita di € 53,2 mld (+5,7% annuo)

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Argomenti discussi: Scommessa globale MSC. Investimenti per 3,5 mld; MSC, rotta 2026: investimenti da 13 miliardi, nuove destinazioni e partnership strategiche.

Scommessa globale MSC. Investimenti per 3,5 mldIl viaggio di una nave inizia molto prima della sua prima partenza. Tra le tappe che segnano il passaggio ... quotidiano.net

MSC, rotta 2026: investimenti da 13 miliardi, nuove destinazioni e partnership strategicheNuove 12 nuove navi, entro il 2035 la flotta della compagnia arriverà a contare 35 unità e l’arrivo di MSC World Asia nel 2026 e di MSC World Atlantic nel 2027 segnano i primi passi dell’espansione de ... esquire.com

Che cos’è la EU Inc., la scommessa di von der Leyen a Davos per sbloccare la crescita europea. Di Carlo Alberto Carnevale Maffé - facebook.com facebook