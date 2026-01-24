Sci Streif | Franzoni trionfa in libera

Giovanni Franzoni ha conquistato la vittoria nella discesa libera sulla Streif di Kitzbühel, completando il percorso in 13.18. Il sciatore bresciano ha superato di 7 centesimi Marco Odermatt, attuale leader di Coppa del Mondo e grande favorito della gara. Un risultato che evidenzia la competitività e il talento di Franzoni in una delle piste più iconiche dello sci alpino.

13.18 Giovanni Franzoni vince la libera sulla Streif a Kitzbuehel.Il bresciano ottiene il prestigioso successo con 7 centesimi sul leader di Coppa del Mondo (e favorito d'obbligo) Marco Odermatt. E la grande giornata per l'Italia è certificata dal quarto posto di Florian Schieder, dal settimo di Dominik Paris e dall'undicesimo di Mattia Casse. Per il bresciano è la seconda vittoria in CdM e arriva otto giorni dopo il superG di Wengem (e il successivo podio nella libera svizzera). Ottimo viatico per le imminenti Olimpiadi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

