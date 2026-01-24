Sci Streif | Franzoni trionfa in libera
Giovanni Franzoni ha conquistato la vittoria nella discesa libera sulla Streif di Kitzbühel, completando il percorso in 13.18. Il sciatore bresciano ha superato di 7 centesimi Marco Odermatt, attuale leader di Coppa del Mondo e grande favorito della gara. Un risultato che evidenzia la competitività e il talento di Franzoni in una delle piste più iconiche dello sci alpino.
13.18 Giovanni Franzoni vince la libera sulla Streif a Kitzbuehel.Il bresciano ottiene il prestigioso successo con 7 centesimi sul leader di Coppa del Mondo (e favorito d'obbligo) Marco Odermatt. E la grande giornata per l'Italia è certificata dal quarto posto di Florian Schieder, dal settimo di Dominik Paris e dall'undicesimo di Mattia Casse. Per il bresciano è la seconda vittoria in CdM e arriva otto giorni dopo il superG di Wengem (e il successivo podio nella libera svizzera). Ottimo viatico per le imminenti Olimpiadi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Sci alpino, Franzoni trionfa a Kitzbühel: vittoria storica sulla StreifFranzoni si aggiudica la discesa di Kitzbühel, una delle gare più prestigiose dello sci alpino.
Sci, Franzoni da urlo a Kitzbuhel: trionfa nella discesa liberaGiovanni Franzoni, giovane sciatore bresciano di 25 anni, ha ottenuto un risultato importante vincendo la discesa libera di Kitzbühel.
Giovanni Franzoni claims his FIRST EVER World Cup victory in Wengen | FIS Alpine
Argomenti discussi: Giovanni Franzoni, cosa hai fatto! Trionfa sulla mitica Streif, rivivi la sua discesa; Franzoni sempre davanti a tutti sulla Streif, miglior tempo nella seconda prova; anche Innerhofer, Casse e Schieder in top 8; SuperG di Kitzbuhel, Coppa del Mondo di sci in diretta: Odermatt vince su Von Allmen, Casse 6° migliore azzurro, Franzoni 12°; Sci, il SuperG di Kitzbuehel LIVE.
Sci, Giovanni Franzoni trionfa in discesa a Kitzbuehel. «Ho sciato per Matteo Franzoso». Beffa Florian Schieder, è quartoGiovanni Franzoni, sei un mito. Il velocista italiano si impone sulla leggendaria Streif di Kitzbuehel e scrive in discesa una meravigliosa pagina di ... msn.com
Sci, Franzoni da urlo a Kitzbuhel: trionfa nella discesa liberaContinua il momento magico di Giovanni Franzoni: il 25enne sciatore bresciano ha conquistato la discesa libera di Kitzbühel, la gara delle gare dello sci alpino. Prova perfetta per Franzoni, che ... ilgiornale.it
#SciAlpino E' il sabato di Kitz, tutti gli occhi sulla Streif dalle 11.30: Casse, Franzoni, Schieder, Paris, Inner, provateci! #fisalpine #AlpineSkiing #24Gennaio #scialpinomaschile dlvr.it/TQXPfg x.com
La Streif chiama, gli azzurri rispondono Oggi va in scena la discesa libera di Kitzbühel, una delle gare più dure e iconiche della Coppa del Mondo. Partenza ore 11:30 In pista: Paris, Franzoni, Innerhofer, Casse e Schieder Diretta TV e streamin - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.