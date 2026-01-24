Sci l' impresa di Franzoni È sua la discesa di Kitzbuehel

Giovanni Franzoni, 24 anni, ha ottenuto una vittoria significativa nella discesa libera di Kitzbühel, una delle prove più impegnative della Coppa del Mondo di sci alpino. La sua prestazione ha confermato il suo talento e il valore dell'atleta italiano in una delle gare più prestigiose e tecnicamente complesse del circuito. Un risultato che segna un importante traguardo nella carriera di Franzoni e per lo sci italiano.

AGI - Giovanni Franzoni a 24 anni è già nella storia della Coppa del mondo di sci alpino. Lo sciatore azzurro ha vinto la discesa libera di Kitzbühel considerata una delle più difficili di tutto il Circo Bianco per la sua lunghezza (quasi due minuti di gara), salti e punti chiave. Franzoni, originario di Manerba del Garda, portacolori delle Fiamme Gialle, ha fatto segnare il miglior tempo con 1'52"31 facendo la differenza nella seconda parte della mitica pista 'Streif' della rinomata e nobile località del Tirolo austriaco. Giovanni Franzoni è il quarto italiano della storia a vincere l'''Hahnenkamm-Rennen', la gara di discesa libera giunta all'86ª edizione.

