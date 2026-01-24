Sci Franzoni da urlo a Kitzbuhel | trionfa nella discesa libera

Giovanni Franzoni, giovane sciatore bresciano di 25 anni, ha ottenuto un risultato importante vincendo la discesa libera di Kitzbühel. Questa competizione, considerata una delle più prestigiose nello sci alpino, ha visto il talento italiano distinguersi per le sue capacità tecniche e la determinazione. La vittoria rappresenta un ulteriore passo avanti nella carriera di Franzoni e conferma il suo ruolo di protagonista nel panorama sciistico internazionale.

Continua il momento magico di Giovanni Franzon i: il 25enne sciatore bresciano ha conquistato la discesa libera di Kitzbühel, la gara delle gare dello sci alpino. Prova perfetta per Franzoni, che partito con il pettorale numero 2, si prende di nuovo la scena, andando a vincere in 1'52"31, che rimane il miglior tempo, resistendo al passaggio dei grandi specialisti della discesa. Il campionissimo svizzero Marco Odermatt, vincitore del SuperG di ieri, resta dietro di un soffo: solo 7 centesimi. Lo svizzero, Franjo von Allmen, secondo ieri, è sui tempi dell’azzurro per tutta la gara ma sbaglia la curva che porta all’Hausbergkante, la terribile diagonale che porta allo schuss finale, e finisce indietro. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

