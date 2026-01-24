Sci Franzoni da leggenda | trionfa in discesa a Kitzbuehel La dedica all' amico Matteo morto sugli sci | Ho pensato a lui

Giovanni Franzoni ha conquistato la discesa di Kitzbuehel, imponendosi sulla celebre pista della Streif. L'atleta italiano ha dedicato la vittoria al suo amico Matteo, scomparso sugli sci, ricordandolo durante la competizione. Questo risultato rappresenta un importante traguardo per lo sci italiano, confermando la determinazione e il talento di Franzoni in una delle gare più prestigiose del circuito mondiale.

Giovanni Franzoni, sei un mito. Il velocista italiano si impone sulla leggendaria Streif di Kitzbuehel e scrive in discesa una meravigliosa pagina di storia dello sci italiano a 14 giorni dalla gara olimpica. «Ho sciato da paura», così il 24enne bresciano, che in lacrime ha raccontato di essere stato spinto da Matteo Franzoso (il giovane azzurro mancato in estate durante un allenamento). È il quarto italiano capace di vincere nella discesa di Kitzbuehel dopo Kristian Ghedina (1998), Peter Fill (2016) e Dominik Paris (tre volte: 2013-2017-2019). Una settimana dopo il trionfo nel superG di Wengen, Franzoni si inventa un’altra magia e precede di soli 7 centesimi il fuoriclasse svizzero Marco Odermatt, vincitore ieri in superG, che deve rimandare al prossimo anno la sua prima vittoria nella libera sulla Streif. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

