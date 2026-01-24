Sci di fondo Iris De Martin Pinter si spinge fino alle semifinali della sprint tc di Goms Vince Linn Svahn

Durante la settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo a Goms, in Svizzera, Iris De Martin Pinter ha raggiunto le semifinali della sprint in tecnica classica. La gara, valida anche come prova di qualificazione ai Giochi Olimpici, è stata vinta dalla svedese Linn Svahn. Un risultato importante per la atleta italiana, che ha confermato il suo buon livello in una competizione di alto livello.

A Goms, in Svizzera, nell'ambito della settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo, la sprint individuale femminile in tecnica classica, lo stesso format che verrà usato alle Olimpiadi, premia la svedese Linn Svahn. Esce in semifinale Iris De Martin Pinter, 12ma, mentre vanno fuori ai quarti Nicole Monsorno, 13ma, e Federica Cassol, 26ma. In finale si impone la svedese Linn Svahn, prima con il tempo di 3'50?65, beffando allo sprint per appena 0?12 la tedesca Laura Gimmler, seconda, mentre completa il podio l' elvetica Nadine Faehndrich, terza a 0?26. Quarta piazza per la svedese Maja Dahlqvist, a 0?72, mentre è quinta la finlandese Johanna Matintalo, a 5?46, infine è sesta l'altra svedese Emma Ribom, a 23?39.

