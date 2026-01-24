Sci di fondo | Federico Pellegrino non disputa la sprint di Goms

Federico Pellegrino non prenderà parte alla sprint di Goms in tecnica classica. La sua assenza rappresenta un cambiamento inatteso nel panorama dello sci di fondo italiano, dove il suo ruolo è spesso centrale. La competizione si svolgerà senza uno dei protagonisti più noti, lasciando spazio a nuove dinamiche e opportunità per gli altri atleti in gara.

La sprint a tecnica classica di Goms avrà un protagonista in meno in casa Italia. E, in modo inusuale, questo nome che manca è quello di Federico Pellegrino. Non siamo soliti vedere Chicco saltare una gara veloce, di quelle che sono le sue preferite, ma stavolta in Svizzera non sarà lui tra gli avversari di Johannes Hoesflot Klaebo. Dopo il secondo posto della team sprint ottenuto assieme a Elia Barp, dunque, ora si può dare per ufficiale il fatto che la prossima gara veloce della nostra maggiore punta nella prospettiva a cinque cerchi sarà proprio quella che, in Val di Fiemme, sarà l’ultima della carriera in un contesto di Olimpiadi. 🔗 Leggi su Oasport.it

