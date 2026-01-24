A Goms, in Svizzera, si svolge la settima tappa della Coppa del Mondo di sci di fondo 2025-2026. Nelle qualificazioni della sprint individuale in tecnica classica, cinque italiani su sei partecipanti sono riusciti a superare le eliminatorie, avvicinandosi alle fasi finali di una competizione che ripropone il formato olimpico.

A Goms, in Svizzera, prosegue la settima tappa della Coppa del Mondo 2025-2026 di sci di fondo: nelle qualificazioni della sprint individuale in tecnica classica, lo stesso format che verrà usato alle Olimpiadi, accedono ai quarti di finale cinque italiani sui sei al via. Tra gli azzurri è assente quest’oggi Federico Pellegrino. Nelle qualificazioni femminili ad imporsi sugli 1.5 km del tracciato elvetico è la svedese Linn Svahn, che completa le proprie fatiche in 3’46?07, davanti alla padrona di casa svizzera Nadine Faehndrich, seconda a 1?84, ed alla finlandese Jasmi Joensuu, terza a 4?35. Passano il turno tutte le azzurre iscritte alla gara: ottava Federica Cassol a 9?60, 13ma Nicole Monsorno a 12?41, 21ma Iris De Martin Pinter a 13?88. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Sci di fondo, cinque italiani superano le qualificazioni della sprint tc di Goms

