Sci alpino maschile oggi discesa libera a Kitzbuhel | a che ora e dove vederla in diretta tv

Oggi, sabato 24 gennaio, si svolge la discesa libera di sci alpino sulla celebre pista Streif di Kitzbuhel. L’evento è importante per gli appassionati e gli appassionati di sport invernali, offrendo l’opportunità di seguire in diretta tv la gara. Per conoscere orari e dettagli su come seguire l’evento, consultate le programmazioni delle emittenti sportive e i canali ufficiali.

Appuntamento da non perdere per gli appassionati di sci alpino. Oggi, sabato 24 gennaio, sulla Streif di Kitzbuhel è in programma la discesa libera. Nel SuperG di ieri, venerdì 23 gennaio, vinto da Marco Odermatt davanti al connazionale Von Allmen, il migliore degli azzurri è stato Mattia Casse. Sci alpino oggi, discesa libera maschile a Wengen: a che ora e dove vederla in diretta - Oggi, sabato 17 gennaio, si svolge a Wengen, in Svizzera, la discesa libera della Coppa del mondo di sci alpino maschile. Sci alpino oggi discesa libera Val Gardena 2025, recupero Beaver Creek: a che ora e dove vederla in diretta tv - Oggi, giovedì 18 dicembre, prende il via un emozionante weekend in Val Gardena con la discesa libera sulla Saslong, recupero di Beaver Creek, parte della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2025. Wengen si tinge d'azzurro: Giovanni Franzoni conquista il Super-G - SuperG Wengen, il trionfo di Giovanni Franzoni. Coppa del mondo di sci alpino 2025/26 maschile, super G, discesa e slalom a Kitzbühel: programma, italiani in gara. Sci alpino maschile oggi in tv, SuperG a Kitzbuhel: a che ora e dove vederlo in diretta - Il SuperG di Kitzbuhel della Coppa del mondo di sci alpino maschile si disputa oggi, venerdì 23 gennaio, alle ore 11:30 e sarà trasmesso in diretta in chiaro su Rai 2 e in diretta streaming su Raiplay. LIVE Sci alpino, discesa Kitzbuehel 2026 in DIRETTA: lo spettacolo della Streif! Paris e Franzoni ci provano. Coppa del Mondo di Sci Alpino: McGrath domina lo slalom di Wengen, Aicher trionfa nel Super G di Tarvisio - Weekend spettacolare per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026.

