Sci alpino Franzoni trionfa a Kitzbühel | vittoria storica sulla Streif

Franzoni si aggiudica la discesa di Kitzbühel, una delle gare più prestigiose dello sci alpino. Con un tempo di appena sette centesimi di secondo meglio di Odermatt, l’atleta italiano conquista una vittoria importante sulla celebre Streif. Questo risultato rappresenta un momento significativo nella carriera di Franzoni, confermando il suo valore tra i migliori velocisti dello sci alpino.

Impresa dell’azzurro nella discesa più iconica del Circo Bianco: successo per sette centesimi su Odermatt e consacrazione definitiva tra i grandi della velocità. Giovanni Franzoni firma una delle pagine più memorabili dello sci alpino italiano vincendo la discesa libera di Kitzbühel. Sulla Streif, la pista simbolo del Circo Bianco e la gara più ambita della stagione, l’azzurro ha conquistato il successo più prestigioso della carriera, imponendosi per appena sette centesimi su Marco Odermatt. Segui le nostre dirette e i nostri contenuti su Sportface Tv. Per scaricare gratuitamente l’app di Sportface TV, puoi accedere al Play Store per Android e scaricare l’app Sportface.🔗 Leggi su Sportface.it

Franzoni da favola: vince in discesa a Kitzbühel e si commuove. Pensavo a FranzosoPrima di lui solo Ghedina e Paris avevano trionfato sulla Streif. Poi la dedica al suo compagno di stanza morto in Cile a settembre ... ilfattoquotidiano.it

