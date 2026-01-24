Sci alpino femminile oggi gigante Spindleruv Mlyn | a che ora e dove vederlo in diretta tv

Oggi, sabato 24 gennaio, si tiene il gigante di sci alpino femminile a Spindleruv Mlyn, Repubblica Ceca. La gara si svolge tra le porte larghe e sarà trasmessa in diretta tv. Tra le protagoniste principali ci sono Mikaela Shiffrin, leader della classifica generale, e Camille Rast, distante 140 punti. Ecco gli orari e i canali per seguire l’evento.

A che ora lo sci alpino oggi: startlist discesa Kitzbuehel e gigante Spindleruv Mlyn, tv, streamingEcco le informazioni sulle competizioni di sci alpino di oggi: la startlist della discesa di Kitzbühel e il gigante di Spindleruv Mlyn, con orari, canali TV e opzioni di streaming.

