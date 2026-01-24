Sci alpino Della Mea ancora protagonista | settimo posto nel gigante di Spindleruv Mlyn

Della Mea si distingue nello sci alpino, ottenendo un settimo posto nel gigante di Spindleruv Mlyn. La gara, vinta da Sara Hector, ha confermato il buon momento della tarvisiana nelle discipline con porte larghe. A punti sono arrivati anche Ghisalberti e Collomb, evidenziando la crescita del team italiano in questa specialità.

La tarvisiana conferma l'ottimo momento tra le porte larghe nella gara vinta da Sara Hector. A punti anche Ghisalberti e Collomb. Continua il momento positivo di Lara Della Mea nella Coppa del Mondo femminile di sci alpino. La 26enne tarvisiana del Centro Sportivo Esercito ha chiuso al settimo posto il gigante disputato sulla pista ceca di Spindleruv Mlyn, centrando uno dei migliori risultati stagionali nella specialità. La vittoria è andata alla svedese Sara Hector, che ha conquistato l'ottavo successo in carriera precedendo l'americana Paula Moltzan e la statunitense Mikaela Shiffrin, distanziate rispettivamente di 18 e 23 centesimi.

