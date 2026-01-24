Schindler’s List – La lista di Schindler | tutto quello che c’è da sapere sul film

Schindler’s List – La lista di Schindler: trama, cast e streaming del film su Rete 4. Questa sera, sabato 24 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Schindler’s List – La lista di Schindler, film d el 1993 prodotto e diretto da Steven Spielberg, interpretato da Liam Neeson, Ben Kingsley e Ralph Fiennes e dedicato al tema della Shoah. Ispirata al romanzo La lista di Schindler di Thomas Keneally e basata sulla vera storia di Oskar Schindler, la pellicola permise a Spielberg di raggiungere la definitiva consacrazione tra i grandi registi, ricevendo ben 12 nomination agli Oscar e vincendo 7 statuette, tra cui quelle per il miglior film e la miglior regia. 🔗 Leggi su Tpi.it

