La Farnesina ha annunciato il richiamo dell’ambasciatore italiano in Svizzera, in seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana, coinvolto nella strage di Capodanno. La decisione riflette l’attenzione delle autorità italiane alla vicenda e alle sue implicazioni diplomatiche. L’evento ha suscitato attenzione pubblica e richiesto una presa di posizione ufficiale da parte dell’Italia.

La Farnesina ha deciso di richiamare a Roma l’ ambasciatore italiano in Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, il titolare del locale Le Constellation di Crans-Montana dove si è verificata la strage di Capodanno. L’uomo, indagato per omicidio, lesioni e incendio colposi, è infatti uscito di prigione dopo aver pagato una cauzione di 200 mila franchi. Ora sarà comunque sottoposto a misure cautelari come l’obbligo di firma e la consegna dei documenti di identità, ma la notizia ha suscitato molta rabbia nell’opinione pubblica e tra i membri del governo. La nota di Palazzo Chigi: «Grave offesa e ulteriore ferita alle famiglie delle vittime». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Scarcerazione Jacques Moretti, l’Italia richiama il nostro ambasciatore in Svizzera

Crans Montana, l'Italia richiama l'ambasciatore in Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques MorettiIl governo italiano ha deciso di richiamare l'ambasciatore in Svizzera in seguito alla recente decisione del Tribunale di Sion di scarcerare Jacques Moretti, proprietario del Constellation a Crans Montana.

Il governo richiama l'ambasciatore italiano in Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques MorettiIl governo italiano ha deciso di richiamare l’ambasciatore in Svizzera in seguito alla scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del bar di Crans-Montana coinvolto nella strage di Capodanno.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Crans Montana, l'ambasciatore in Svizzera: Incendio causato da un petardo

Argomenti discussi: Crans-Montana, il tribunale di Sion dispone la scarcerazione di Jacques Moretti; Jacques Moretti può lasciare il carcere, versata la cauzione; Crans-Montana, scarcerato Jacques Moretti. La cauzione pagata dall’amico stretto e la…; Jacques Moretti libero. Meloni indignata, 'è un oltraggio'.

Richiamato a Roma l’ambasciatore in Svizzera, l’Italia indignata per la scarcerazione di MorettiRoma, 24 gennaio 2026 – Al culmine della tensione con la Svizzera dopo la scarcerazione di Jacques Moretti, titolare del bar in cui morirono oltre 40 persone la notte di Capodanno, la presidente del C ... quotidiano.net

Il padre di Chiara Costanzo, vittima a Crans-Montana: «La scarcerazione di Moretti è inammissibile. Il fatto che un giorno sarà fatta giustizia è l’unica cosa che mi ...Le parole dei famigliari delle vittime alla notizia della scarcerazione di Morettie: «Per un crimine così grave esci pagando quattro franchi? Davvero, penso che non sia concepibile» ... vanityfair.it

Andrea Costanzo sostiene che la cauzione di 200 mila franchi svizzeri per la scarcerazione di Jacques Moretti sia una cifra ridicola e accusa la procura svizzera: «In Italia non sarebbe mai stato così» - facebook.com facebook

Il tribunale svizzero ha disposto la scarcerazione di Jacques Moretti, proprietario del locale Le Constellation di Crans-Montana dove la notte di Capodanno sono morte 40 persone in seguito a un incendio. La reazione delle famiglie delle vittime x.com