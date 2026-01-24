scandicci si regala la finale di coppa italia dopo un braccio di ferro antropova e skinner straripanti

Scandicci si è qualificata per la finale della Coppa Italia 2026 di volley dopo una combattuta vittoria per 3-2 contro Chieri. La partita si è conclusa con set equilibrati, culminando nel quinto e decisivo. Le prestazioni di Antropova e Skinner sono state decisive per il risultato. La finale si terrà domenica 25 gennaio alle ore 15, offrendo un’occasione importante per la squadra toscana.

Scandicci ha sconfitto Chieri per 3-2 (25-22; 22-25; 25-20; 22-25; 15-8) e si è qualificata alla finale della Coppa Italia 2026 di volley: domenica 25 gennaio (ore 15.00), le toscane scenderanno in campo alla Inalpi Arena di Torino per affrontare Conegliano nella rivincita dell’atto conclusivo del Mondiale per Club, conquistato dalla Savino Del Bene prima di Natale. Le rosablù hanno dato vita a un duello palpitante contro le piemontesi, si sono portate in vantaggio per 1-0 e 2-1, venendo sempre rimontate prima di riuscire a operare lo strappo risolutivo nel cuore del tie-break. Le ragazze di coach Marco Gaspari sono state più lucide e più ciniche nella fase calda del confronto, quando è emerso il tasso tecnico e agonistico delle Campionesse del Mondo: l’attacco delle toscane e qualche imprecisione di troppo della Fenera hanno indirizzato una contesa rivelatasi decisamente equilibrate per oltre due ore di gioco. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it

Antropova inventa il trentello, ma Scandicci perde il braccio di ferro con il VakifBank di Guidetti in Champions League

