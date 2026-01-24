Scandicci in finale di Coppa Italia | Chieri battuto nel segno di Antroprova e Skinner

La Savino Del Bene Scandicci ha raggiunto la finale di Coppa Italia 2026 di volley femminile dopo aver battuto il Fenera Reale Mutua Chieri con un 3-2 nel tie-break. La partita si è distinta per l’intensità e la determinazione delle due squadre, segnando un traguardo importante per il club toscano. La finale rappresenta un risultato significativo nel percorso della squadra, che si prepara ora ad affrontare la fase conclusiva della competizione.

Dopo oltre due ore di gioco, le toscane allenate da Marco Gaspari hanno dimostrato lucidità e carattere nei momenti decisivi, riuscendo ad avere la meglio in un confronto comunque equilibrato e ricco di emozioni. La finale è in programma domenica 25 gennaio all’Inalpi Arena di Torino, dove Scandicci affronterà la Prosecco Doc Imoco Conegliano, rivedendo così la sfida dell’ultimo Mondiale per Club in cui le toscane hanno vinto. La semifinale tra Scandicci e Chieri è stata una partita intensa e combattuta, con continui ribaltamenti e un ritmo alto per tutta la sua durata. Le protagoniste assolute della semifinale di quest’oggi sono state Ekaterina Antropova e Avery Skinner, autrici di prestazioni di grande impatto.🔗 Leggi su Sportface.it

