Un accordo tra l’Esercito e l’Usl 2 prevede lo scambio di personale medico tra le due strutture. Gli ufficiali medici militari collaboreranno con le sedi civili per contribuire alla riduzione delle liste d’attesa e migliorare l’efficienza dei servizi sanitari. Questa collaborazione mira a ottimizzare le risorse disponibili e rafforzare la cooperazione tra settore militare e sanitario civile.

Anche gli ufficiali medici dell’Esercito collaboreranno con l’Usl 2 per l’abbattimento delle liste d’attesa in sanità. Lo prevede un protocollo d’intesa sottoscritto alla caserma “Gonzaga“ e che rinnova la "proficua" collaborazione in essere dal 2012 tra l’Usl Umbria 2 e il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell’Esercito. Il documento, immediatamente esecutivo e con durata quadriennale, è stato firmato dal comandante del Csrne colonnello Maurizio Napoletano e dal direttore generale della Usl 2, Roberto Noto. Prevede l’impiego del personale sanitario militare, psicologi, infermieri professionali e tecnici di radiologia medica, presso le strutture sanitarie dell’Usl - si legge in una sua nota -, compatibilmente con le esigenze istituzionali del Centro, nell’ambito del normale orario di servizio e con un calendario mensile concordato dalle parti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scambio di medici tra Esercito e Usl. Personale militare nelle sedi civili

