savignano cresce e supera i 18mila abitanti

Savignano sul Rubicone ha raggiunto i 18.000 abitanti, segnando una crescita costante nel tempo. Il trend demografico indica un incremento delle nascite per il 2024, mentre la presenza di residenti stranieri rimane stabile. Questi dati riflettono la vitalità e la stabilità della comunità locale, offrendo un quadro aggiornato sulla composizione demografica della città.

Savignano sul Rubicone ha sfondato il tetto dei 18mila abitanti e vede confermato il trend di aumento delle nascite già segnalato per il 2024 mentre resta stabile il dato relativo alla popolazione straniera residente. È quanto emerge dai dati relativi alla popolazione residente, consueto riscontro di inizio anno che fornisce utili spunti di riflessione per il governo della città. Nel dettaglio, al 31 dicembre 2025, la popolazione residente a Savignano sul Rubicone contava 18.089 abitanti, suddivisi in 8.959 maschi e 9.130 femmine, di cui 2.864 stranieri pari al 15,8% sul totale (1.460 maschi e 1. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

