Sassuolo-Cremonese il pronostico | i neroverdi arrivano da tre ko di fila E Bonazzoli

Analisi della sfida tra Sassuolo e Cremonese, con i neroverdi reduci da tre sconfitte consecutive e privi di vittorie da più di un mese e mezzo. La partita offre spunti interessanti per il pronostico, considerando le recenti performance delle due squadre e le quote proposte. Un confronto che potrebbe rivelarsi equilibrato, con attenzione anche alle dinamiche di mercato e alle scelte tecniche di entrambe le formazioni.

CREMONA, ITALY - AUGUST 29: Filippo Terracciano of US Cremonese in action during the Serie A match between US Cremonese and US Sassuolo Calcio at Stadio Giovanni Zini on August 29, 2025 in Cremona, Italy. (Photo by Marco M. MantovaniGetty Images) Gli uomini di Grosso sono a secco di vittorie da oltre un mese e mezzo. Il pronostico e le quote di Sassuolo-Cremonese Il Sassuolo ospita al Mapei Stadium la Cremonese: fischio d'inizio domenica alle 12.30. La squadra di Grosso arriva dalla sconfitta per 1-0 contro il Napoli: è il terzo ko di fila per i neroverdi. Gli uomini di Nicola hanno pareggiato 0-0 con il Verona. Pronostico Sassuolo vs Cremonese – 25 Gennaio 2026Al MAPEI Stadio - Città del Tricolore, il 25 Gennaio 2026 alle 12:30, il pronostico Sassuolo - Cremonese assume il peso di un confronto diretto dal valore importante. Sassuolo-Cremonese: precedenti, curiosità, statistiche, quote scommesse, probabili formazioni e news in diretta. Un caloroso a tutti i tifosi neroverdi per questo focus live della Serie A Enilive 2025-26, per Sassuolo-Cremonese, partita valida per la giornata numero 22. Sarà Giuseppe Collu di Cagliari dirigere #SassuoloCremonese, 22^ giornata di #SerieAEnilive

