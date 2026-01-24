Sassuolo c’è la Cremonese Scontro diretto al ’Mapei’

Il Sassuolo si prepara ad affrontare la Cremonese al 'Mapei' in un incontro valido per la stagione regolamentare. Dopo un ciclo difficile contro Juventus, Roma e Napoli, la squadra desidera riscattarsi e migliorare la propria posizione in classifica. La sfida rappresenta un’opportunità importante per entrambe le formazioni di ottenere punti fondamentali in un momento di cambiamenti e valutazioni.

di Stefano Fogliani Sarà anche vero che, archiviato il trittico terribile che ha opposto il Sassuolo a tre big come Juve, Roma e Napoli (in foto) lasciandogli il miserrimo bottino di zero punti e altrettanti gol segnati. E sarà anche vero che, domani al Mapei Stadium arriva una Cremonese che è quasi banale definire ‘alla portata’, vista classifica e momento. Ma varrà la pena non farsi troppe illusioni, e non solo perché i grigiorossi, di recente, di soddisfazioni al Sassuolo ne hanno regalate pochissime, ma anche perché la partita di domani si attende ‘brutta, sporca e cattiva’ come si conviene a quello che è e resta uno scontro diretto. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

Grosso e un 'Mapei' da riconquistare: "Col Parma uno scontro diretto"Oggi al Mapei Stadium il Sassuolo affronta il Parma in un match importante in chiave classifica.

Sassuolo e Parma si dividono la posta: 1-1 al MapeiIl match tra Sassuolo e Parma, disputato al Mapei, si conclude con un pareggio 1-1.

DIRETTA/ Napoli Sassuolo (risultato finale 1-0): la decide Lobotka (Serie A, oggi 17 gennaio 2026)Diretta Napoli Sassuolo streaming video tv: reduci da tre pareggi consecutivi, i partenopei hanno la necessità di riprendere la marcia.

Serie A: Col Sassuolo basta Lobotka, il Napoli soffre ma ritrova la vittoriaL'1-0 finale, da un gol di Lobotka al 7' del primo tempo, e' un successo prezioso per la squadra di Conte che però dimostra la stanchezza nella ripresa con un Sassuolo che ci prova ma alla fine non ...

