Sara Hector primeggia nel gigante di Spindleruv Mlyn Lara Mea sempre in top10! Shiffrin sul podio

Nel gigante di Spindleruv Mlyn, valido per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025-2026, la svedese Sara Hector si è aggiudicata la vittoria, confermando una buona forma. Lara Mea si è mantenuta tra i primi dieci, mentre Mikaela Shiffrin si è piazzata sul podio, dimostrando ancora una volta la sua competitività. La gara si è svolta sulla pista ceca, offrendo un risultato interessante per la stagione in corso.

Il gigante femminile di Spindleruv Mlyn (Cechia), valido per la Coppa del Mondo 2025-2026 di sci alpino, premia la svedese Sara Hector, che dopo aver chiuso al comando la prima manche si difende nella seconda run. In casa Italia settima Lara Della Mea, mentre è 18ma Ilaria Ghisalberti, infine termina 23ma Giorgia Collomb. La svedese Sara Hector si impone con il crono complessivo di 2’23?86, centrando l’ottava vittoria in carriera, precedendo le statunitensi Paula Moltzan, seconda a 0?18, e Mikaela Shiffrin, terza a 0?23, quest’ultima al primo podio stagionale in gigante. Resta ai piedi del podio l’ elvetica Camille Rast, quarta a 0?33, mentre è quinta l’altra statunitense Nina O’Brien, a 1?80. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Sara Hector primeggia nel gigante di Spindleruv Mlyn, Lara Mea sempre in top10! Shiffrin sul podio Sara Hector guida il gigante di Spindleruv Mlyn. Conferme da Lara Della MeaSara Hector guida il gigante femminile di Spindleruv Mlyn dopo la prima manche, con Lara Della Mea tra le conferme. Pagelle gigante Spindleruv Mlyn 2026: Hector risponde con i denti alle statunitensi, Della Mea c’è, Scheib noLe pagelle gigante di Spindleruv Mlyn 2026 offrono un'analisi dettagliata delle performance delle atlete. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. MILANO CORTINA | Lo slalom gigante di cdm di Spindleruv Mlyn è stato vinto dalla svedese Sara Hector in 2'23''86. Migliore azzurra è stata Lara Della Mea, 7/a in 2'26''39. #ANSA - facebook.com facebook SARA HECTOR COMANDA PER UN'INEZIA LA 1A MANCHE La svedese Sara Hector guida la prima manche del gigante di Špindleruv Mlyn con soli 2 centesimi di vantaggio su Camille Rast e 26 sul pettorale rosso di specialità Julia Scheib #Eur x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.