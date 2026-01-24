Sapevi che queste scrittrici hanno pubblicato con un nome da uomo?
In passato, alcune scrittrici di grande rilievo hanno adottato nomi maschili per pubblicare le proprie opere. Questa scelta, spesso dettata da motivi culturali o di percezione, ha permesso loro di affrontare con maggiore libertà il mondo della letteratura e dell’editoria. Scopriamo insieme alcune delle figure più significative che, celando la propria identità, hanno contribuito in modo fondamentale alla cultura globale.
Sembra strano, ma c’è stato un tempo in cui alcune tra le personalità femminili più incisive della cultura globale diffondevano i propri scritti nascondendosi dietro identità fittizie e maschili. Non era un semplice vezzo artistico, ma una tattica di difesa professionale necessaria in un’epoca che sminuiva costantemente il contributo intellettuale delle donne. Nel diciannovesimo secolo, una donna di lettere doveva scontrarsi con giudizi paternalistici, editori diffidenti e un pubblico prevenuto ancor prima di sfogliare il volume. Alle autrici venivano concessi solo argomenti domestici o sentimentali, ritenendole inadatte a trattare dilemmi etici, psicologici o civili. 🔗 Leggi su Cultweb.it
