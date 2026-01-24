Sapevi che queste scrittrici hanno pubblicato con un nome da uomo?

In passato, alcune scrittrici di grande rilievo hanno adottato nomi maschili per pubblicare le proprie opere. Questa scelta, spesso dettata da motivi culturali o di percezione, ha permesso loro di affrontare con maggiore libertà il mondo della letteratura e dell’editoria. Scopriamo insieme alcune delle figure più significative che, celando la propria identità, hanno contribuito in modo fondamentale alla cultura globale.

