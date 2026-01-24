Santissima Annunziata numeri alti | Oltre 500 interventi chirurgici

La struttura della Santissima Annunziata ha registrato numeri significativi nel settore ginecologico, con oltre 2.300 visite, circa 1.200 ecografie e 559 interventi chirurgici. Sono stati effettuati più di 500 interventi chirurgici complessivi e quasi 1.200 ecografie diagnostiche. Inoltre, sono stati gestiti 704 isterectomie e 214 accessi al pronto soccorso ginecologico, testimonianza dell’impegno nel garantire servizi di qualità alle pazienti.

Oltre 2.300 visite ginecologiche, quasi 1.200 ecografie, 704 isterectomie diagnostiche, 214 accessi al pronto soccorso ginecologico, 559 interventi chirurgici ginecologici. E sul fronte ostetrico ulteriori 2.258 visite, 1.691 ecografie, corsi di accompagnamento al parto e poi di allattamento anche con accessi a domicilio delle puerpere. Numeri snocciolati, giovedì sera a Cento, dal dottor Fabrizio Corazza, primario dell'Ostetricia e Ginecologia del Santissima Annunziata, nel corso del secondo appuntamento "Il Medico risponde" organizzato dal Comune di Cento in collaborazione con l'Ausl e al quale, oltre al professionista, hanno partecipato l'assessore Mario Pedaci, la direttrice delle Aziende sanitarie ferraresi Nicoletta Natalini e la direttrice del Distretto Ovest Caterina Palmonari (nella foto).

