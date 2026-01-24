Santanché | Una quota della tassa di soggiorno alla videosorveglianza dei comuni

La ministra del Turismo Daniela Santanché ha annunciato l’intenzione di destinare una parte della tassa di soggiorno alla videosorveglianza nei comuni. La proposta mira a rafforzare la sicurezza urbana, utilizzando risorse provenienti dai contributi dei turisti. Si tratta di un intervento volto a migliorare la sicurezza e la qualità della vita nelle città, attraverso investimenti mirati e trasparenti.

La ministra del Turismo Daniela Santanché lancia una proposta concreta sulla sicurezza nelle città, legata alle risorse pubbliche che provengono dalla tassa di soggiorno. "Stiamo lavorando con il ministro Piantedosi, per inserire, nel nuovo decreto, una norma che consenta ai Comuni di destinare parte dei proventi della tassa di soggiorno al finanziamento dell'installazione di sistemi di videosorveglianza. Si tratta di una misura concreta di attenzione verso i territori e di un utilizzo mirato delle risorse pubbliche per garantire la sicurezza delle città, sempre più mete ambite dai turisti di tutto il mondo", le sue parole al Forum Internazionale del Turismo a Milano.

