Venerdì sera, i Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro sono intervenuti per un principio di incendio nella casa di un’anziana ultranovantenne. L’intervento tempestivo ha consentito di mettere in sicurezza la donna e di contenere i danni. L’episodio evidenzia l’importanza della collaborazione tra forze dell’ordine e cittadini per garantire la sicurezza nelle comunità locali.

Arezzo, 24 gennaio 2026 – Sansepolcro, i Carabinieri soccorrono un’anziana. È accaduto venerdì sera. I Carabinieri della Compagnia di Sansepolcro sono intervenuti per un principio di incendio che si era sviluppato all’interno della casa di una pensionata ultranovantenne. Era ormai sera inoltrata quando i carabinieri, nel corso del servizio di pattuglia per il controllo del territorio, hanno notato delle rilevanti fiamme, che spuntavano dalla canna fumaria di un camino. Intuito il pericolo, i Carabinieri biturgensi si sono precipitati verso l’abitazione per verificare e prevenire che l’incendio si propagasse. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Sansepolcro: Carabinieri soccorrono anziana da un principio d'incendio

