Il Sansepolcro rafforza il reparto offensivo con l’arrivo di Adama Sane, attaccante senegalese di 26 anni, proveniente dal Fossombrone. La società punta sulla sua esperienza e capacità realizzativa per consolidare la posizione in classifica e affrontare con fiducia le prossime sfide. Sane si inserisce nel progetto di crescita del team, portando nuove energie e una presenza importante in attacco.

Arriva anche il nuovo attaccante per il Sansepolcro: è il senegalese Adama Sane, 26 anni a giugno, proveniente dal Fossombrone, dove ha disputato la prima parte della corrente stagione. Originario del Senegal, Sane può vantare un percorso di crescita nei settori giovanili di Verona e Juventus, oltre a un curriculum già ricco di esperienze, nonostante la giovane età. Ha collezionato varie presenze in serie C, vestendo le maglie di Arezzo (6 gettoni e una rete dal settembre 2020 al gennaio 2021), Mantova, Latina e Gelbison Vallo delle Lucania. Particolarmente positiva, l’annata 2021-22 a Latina: 18 presenze e 6 reti in C. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sansepolcro, colpo in attacco. I gol di Sane per la salvezza

Leggi anche: Germania vs Slovacchia in diretta: gol di Woltemade, Gnabry, Sane

Serie d: i due attaccanti tornano a disposizione di ciampelli. domenica al buitoni contro una squadra in salute. Il Sansepolcro recupera Vitiello e Belli per la sfida salvezza contro il PoggibonsiIl Sansepolcro si prepara alla sfida di domenica al Buitoni contro il Poggibonsi, una squadra in crescita dopo recenti risultati positivi.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Argomenti discussi: Sansepolcro, colpo in attacco. I gol di Sane per la salvezza.

Sansepolcro, colpo in attacco. I gol di Sane per la salvezzaArriva anche il nuovo attaccante per il Sansepolcro: è il senegalese Adama Sane, 26 anni a giugno, proveniente dal Fossombrone, dove ha disputato la prima parte della corrente stagione. Originario del ... lanazione.it

PRIMA DIVISIONE New Volley Borgo Sansepolcro 2 - San Feliciano Volley 3 (25-22, 25-14, 18-25, 24-26, 9-15) #sanfelicianovolley #fipavumbria #pallavolo #primadivisione #1div sanfeliciano magione - facebook.com facebook