Le classifiche FIMI di gennaio rivelano un dato interessante per il Festival di Sanremo: tra i Big in gara, solo Luchè si distingue presentandosi sia nella top 100 album che nella top 100 singoli. Questa doppia presenza evidenzia un riscontro numerico che potrebbe influenzare la sua partecipazione, offrendo uno sguardo concreto sulla sua posizione nel panorama musicale attuale.

Le prime classifiche FIMI di gennaio mostrano un dettaglio che nessun comunicato stampa evidenzia. Tra tutti i Big in gara al prossimo Festival di Sanremo (24-28 febbraio), solo Luchè compare sia nella top 100 album che nella top 100 singoli. Potere (il giorno dopo), riedizione del suo quarto disco solista pubblicato nel 2019, rientra in classifica dopo sette anni. Il mio lato peggiore, già in top 3 lo scorso maggio, torna otto mesi dopo l’uscita, sostenuto anche dai featuring che hanno riscritto le coordinate dell’urban italiano: Guè (presente in entrambi), Geolier e Marracash. Tra i singoli, Nessuna, co-scritta con Davide Petrella, golden touch dietro i successi di Cremonini, Fedez e altri (e penna anche di Labirinto, brano con cui il rapper partenopeo debutterà all’Ariston), resta tra i più ascoltati e scaricati. 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - Sanremo, il caso Luchè: la rivincita parte dai numeri (e da Geolier)

Sanremo 2026, Luchè in gara con Labirinto
Luchè parteciperà al Festival di Sanremo 2026 con il brano

