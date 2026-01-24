Sanremo 2027? Spero ci sia un altro più giovane aitante e belloccio | Carlo Conti fa il ritratto di Stefano De Martino Trattative aperte per Tiziano Ferro ospite

Carlo Conti ha espresso il desiderio di vedere nuove figure emergere a Sanremo 2027, auspicando una partecipazione di artisti più giovani e freschi. Nel frattempo, sono in corso trattative per coinvolgere Tiziano Ferro come ospite. Questa riflessione si inserisce nel contesto di una manifestazione che continua a evolversi, mantenendo un equilibrio tra tradizione e innovazione, con attenzione alle nuove proposte musicali e agli artisti più promettenti.

“Sanremo 2027? Intanto facciamo questo, ma spero che il prossimo anno ci sia qualcun altro, anche più giovane, aitante e belloccio”. Carlo Conti mette le mani avanti e sembra fare il ritratto di Stefano De Martino, durante il suo intervento al podcast “Pezzi”. Sulle polemiche che sono divampate dopo l’annuncio dei 30 Big in gara e sul fatto che ci siano molti “sconosciuti” al grande pubblico, il conduttore e direttore artistico ha spiegato: “Non credo che Renga, Raf, Patty Pravo, Luchè, Masini e Fedez, Malika, Arisa e potrei andare avanti, non siano Big. Molti sono venuti l’anno scorso, qualcuno non aveva il disco pronto, qualcuno ha partorito: ho lavorato per chi ci sarà il prossimo anno”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Sanremo, Carlo Conti sostituito da Stefano De Martino nel 2027? "Spero ci sia qualcun altro più giovane"

Sanremo 2026, Carlo Conti chiarisce: "Dal 2027 spero in un volto nuovo (più giovane e belloccio)"

