Sanremo 2026 grandi ritorni tra gli ospiti del Festival?

A un mese dall'inizio di Sanremo 2026, si fanno sempre più insistenti le voci sui possibili ospiti che prenderanno parte al Festival. Tra ritorni e novità, l’attesa cresce, mentre si delineano i nomi che animeranno il palco dell’Ariston. Restano ancora molti dettagli da confermare, ma l’interesse per questa edizione si fa sempre più vivo tra appassionati e addetti ai lavori.

Manca un mese alla partenza del Festival di Sanremo, e iniziano a trapelare i nomi degli ospiti che vedremo sul palco dell'Ariston. Ecco chi ci sarà Dopo Laura Pausini co-conduttrice al fianco di Carlo Conti per tutte le cinque serate del Festival di Sanremo, iniziano a circolare indiscrezioni anche sui nomi che potremmo ritrovare sul palco in veste di ospiti. Dopo l'annuncio di Max Pezzali sul palco della nave Costa, ecco dunque chi salirà sul palco dell'Ariston. A Sanremo tornano Ferro, Ramazzotti e Pooh A differenza di Pausini e Pezzali, i nomi trapelati non sono stati annunciati da Carlo Conti: a rivelarli infatti, è stata l'agenzia ADN Kronos: si tratterebbe di Tiziano Ferro, Eros Ramazzotti e i Pooh. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

Domenica In, 18 gennaio 2026: Mara Venier tra musica e grandi ospiti di SanremoDomenica 18 gennaio 2026, su Rai1, torna “Domenica In” condotta da Mara Venier, accompagnata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio.

Sanremo 2026: ecco la lista dei Big

Sanremo 2026, prove segrete e grandi ritorni: cosa bolle davveroSanremo 2026 entra nel vivo: iniziate le prove ufficiali con l’orchestra. Carlo Conti costruisce la squadra e il Festival accelera. monza-news.it

Sanremo 2026, Carlo Conti svela i 30 Big: ecco tutti i nomi. C’è il grande ritorno di Patty PravoUfficiale il cast della 76esima edizione del Festival: dal 24 al 28 febbraio l’Ariston accoglie un mix esplosivo tra icone, rap e nuove promesse. Sorpresa per il duetto Fedez-Masini. quibrescia.it

E mentre Sanremo torna a farsi sentire — tra canzoni nuove, grandi ritorni e quel rituale tutto italiano del "ma questo chi è" — venerdì 23 gennaio a La Biglietteria si canta davvero. Torna Marigia. Voce intensa, presenza magnetica, quella capacità rara di pr