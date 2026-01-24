San Rocco è l’anima di Gioiosa Ionica | l' appello dei consiglieri di Costruire insieme alle istituzioni

Il gruppo consiliare Costruire Insieme invita la comunità di Gioiosa Ionica a preservare le proprie tradizioni religiose e culturali. È importante mantenere viva la memoria storica e la devozione popolare, affinché il patrimonio spirituale della città continui a rappresentare un valore condiviso per tutti i cittadini. Promuovere questa continuità è fondamentale per rafforzare l’identità e il senso di appartenenza della comunità.

Il gruppo consiliare Costruire Insieme lancia un appello affinché la comunità di Gioiosa Ionica continui a vivere le proprie tradizioni religiose, custodendo la memoria storica e la devozione popolare. La celebrazione di San Rocco, il 27 gennaio, giorno del Miracolo, non è una semplice ricorrenza.

