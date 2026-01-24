San Marino ha deciso di sospendere la proiezione del documentario “Biolab, la guerra biologica” di Russia Today, inizialmente programmata per il 7 febbraio. La scelta è stata comunicata dagli organizzatori e si inserisce nel contesto di una valutazione più ampia delle iniziative culturali e delle collaborazioni con media esteri. La decisione riflette l’attenzione della Repubblica verso la gestione di eventi pubblici e la tutela della propria neutralità.

L’annuncio è arrivato dagli stessi organizzatori: la proiezione del documentario “Biolab, la guerra biologica”, realizzato dall’emittente statale Russia Today, prevista per il 7 febbraio nella Repubblica di San Marino non si terrà. Lo ha deciso la Gendarmeria. In un post su Facebook, Niccolò Verdolini, responsabile del canale Occhio alla Storia, organizzatore dell’evento, ha parlato di «gravissimo atto di censura preventiva» di quella che viene definita «iniziativa culturale, a pubblico limitato». Oltre alla classica carta del vittimismo da presunta censura, nel suo post Verdolini gioca quella della democrazia che tradisce sé stessa. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - San Marino ferma il documentario sui biolab di Russia Today

Un documentario filorusso per sabotare l’avvicinamento di San Marino all’UeUn nuovo documentario filorusso intitolato “Biolab, la guerra biologica” di Russia Today sarà proiettato anche a San Marino, dopo aver già avuto alcune tappe in Italia.

Docufilm di Russia Today a Sassuolo, insorge nuovamente il Partito DemocraticoIl Partito Democratico di Sassuolo ha espresso nuovamente dissenso in merito a un docufilm di Russia Today, organizzando un evento per il 13 dicembre.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Argomenti discussi: Banca di San Marino: la vendita a Starcom e l’indagine per corruzione; Il mercato del San Marino non si ferma: poker di arrivi a titolo temporaneo; Under 17 Serie C: il Catania espugna Monopoli e conquista la vetta del gruppo D; Vittoria, record sammarinese e grande prestazione per Alessandra Gasparelli.

Il mercato del San Marino non si ferma: poker di arrivi a titolo temporaneoSibilano è un portiere classe 2005 di grande prospettiva di proprietà del Monopoli, Ansah Nana Boakye è un terzino fluidificante classe 2005 di piede destro scuola Pontedera, Jeremiah Yamoah Omoruyi è ... newsrimini.it

Banca di San Marino: la vendita a Starcom e l’indagine per corruzioneUn ex membro del cda è stato arrestato insieme alla moglie per aver ricevuto un pagamento dai compratori. L'accusa è di corruzione e riciclaggio L'articolo Banca di San Marino: la vendita a Starcom e ... msn.com

Da San Marino a Milano. Lusso: il gioiello sammarinese "Eccentrica" ferma Piazza Affari, la Diablo rinasce sul Titano - facebook.com facebook