San Lorenzo una mensa scolastica modello

Il Comune di San Lorenzo in Campo ha investito ulteriori risorse per migliorare la mensa scolastica, garantendo un servizio sempre più di qualità. L’obiettivo è offrire agli studenti un ambiente sano e nutriente, in linea con gli standard di eccellenza. Questi interventi rafforzano l’impegno dell’amministrazione nel promuovere il benessere e l’educazione dei giovani, confermando la mensa come un punto di riferimento per la comunità.

Ulteriori importanti investimenti, da parte del Comune di San Lorenzo in Campo, sulla mensa scolastica, sempre più servizio di eccellenza. La giunta guidata dal sindaco Davide Dellonti ha acquistato un nuovo forno elettrico di ultima generazione, macchine per il sottovuoto e altre attrezzature per un totale che supera i 20mila euro. Aspetto che si lega a un altro ancora più rilevante: la conferma per il settimo anno consecutivo della certificazione di ' mensa scolastica biologica ' da parte del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Un riconoscimento tutt'altro che scontato, considerando che nella provincia di Pesaro e Urbino, su 50 comuni, l'hanno ottenuto solo altri 4: Colli al Metauro, Fermignano, Mondolfo e Pesaro.

