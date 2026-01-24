San Lazzaro più sicura | Manageritalia dona una nuova pompa idrovora alla Protezione civile

Manageritalia Emilia-Romagna ha donato al Comune di San Lazzaro una pompa idrovora centrifuga autoadescante portatile. Questo strumento rafforza le capacità della Protezione civile locale nel fronteggiare emergenze legate al maltempo, migliorando la gestione delle situazioni di criticità e contribuendo a garantire maggiore sicurezza alla comunità. Un gesto che sottolinea l’impegno del territorio nel rafforzare la sicurezza e la resilienza della propria realtà.

Un nuovo strumento per affrontare con maggiore efficacia le emergenze legate al maltempo. Manageritalia Emilia-Romagna ha donato al Comune di San Lazzaro una pompa idrovora centrifuga autoadescante portatile, destinata a potenziare le dotazioni della Protezione civile negli interventi in caso di alluvioni ed eventi climatici estremi. La consegna ufficiale si è svolta nel pomeriggio di venerdì 23 gennaio, nella Sala di Città, alla presenza delle istituzioni e dei rappresentanti dell’associazione. La donazione nasce come risposta concreta agli episodi che negli ultimi due anni hanno colpito il territorio, mettendo a dura prova famiglie, attività economiche e infrastrutture.🔗 Leggi su Bolognatoday.it

