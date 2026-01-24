san giovanni scatto salvezza gruppo compatto e finale infuocato

A San Giovanni si registra un momento di entusiasmo dopo le recenti vittorie in serie A1 di volley femminile, entrambe per 3-0 in soli quattro giorni. La squadra ha mostrato compattezza e determinazione, culminando in un finale appassionato. Questi risultati rappresentano un passo importante nel cammino stagionale, rafforzando la fiducia e l’unità del gruppo.

C’è grande entusiasmo a San Giovanni dopo la doppia vittoria per 3-0 in soli 4 giorni di campionato di serie A1 di volley femminile (sabato sera a Cuneo e martedì in casa contro Firenze). Lo staff tecnico marignanese traccia la rotta dopo l’aggancio al primo posto utile per la salvezza con Pinerolo a quota 17 punti. Alessandro Zanchi, vice allenatore della Omag-MT, ribadisce: "Siamo contenti soprattutto dell’atteggiamento della squadra. Si è visto il lavoro collettivo che stiamo costruendo: dopo il rientro da Cuneo abbiamo avuto poco tempo sia per recuperare energie sia per allenarci, ma le ragazze sono rimaste lucide e hanno fatto le scelte giuste. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Volley serie A1 femminile. San Giovanni, missione salvezza: "Uniti per raggiungere l’obiettivo»La squadra di San Giovanni affronterà le ultime nove giornate di Serie A1 femminile con l’obiettivo di mantenere la categoria.

Scatto salvezza Genoa, Cagliari battuto 3-0Il Genoa ottiene una vittoria importante contro il Cagliari con un punteggio di 3-0.

Macerata, vittoria in 5 set. San Giovanni al 4° ko di fila e sempre più ultimoVittoria esterna per la Cbf Balducci a Cervia contro le romagnole fanalino di coda della A1 femminile. Ma il punto guadagnato dà speranza, l'operazione salvezza resta possibile ... gazzetta.it

