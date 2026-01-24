San Giovanni la Punta Coco replica all’assessore allo Sport e chiede chiarezza sugli impianti

San Giovanni la Punta, 2023. Il consigliere comunale Simone Coco risponde all’assessore allo Sport, Simona Fiore, sulla vicenda del campetto di calcetto dei Dragonesi. Coco chiede maggiore chiarezza riguardo alla gestione degli impianti sportivi, sottolineando l’importanza di trasparenza e confronto nel confronto con le istituzioni locali. La questione evidenzia l’interesse della comunità per la corretta gestione delle strutture sportive del territorio.

“Sono convinto che chi si scusa si accusa”. Con queste parole il consigliere comunale Simone Coco interviene sulla vicenda del campetto di calcetto dei Dragonesi, replicando alle dichiarazioni rilasciate dall’assessore allo Sport, Simona Fiore, che si era espressa sulla questione degli impianti.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

San Giovanni La Punta, l'assessore Fiore: "Ecco la verità sugli impianti sportivi"L’assessore Simona Fiore di San Giovanni La Punta chiarisce la situazione sugli impianti sportivi del territorio, rispondendo alle recenti polemiche.

Ex orti di via Campesio, Legambiente chiede chiarezza sugli scaviRecentemente, negli ex orti di via Campesio sono stati osservati cumuli di terra, probabilmente derivanti da lavori di movimentazione e scavo effettuati in un cantiere vicino.

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da piattaforme social e video.

Argomenti discussi: San Giovanni La Punta, Luca Rapisarda è candidato a sindaco; Amministrative, Rapisarda candidato sindaco: San Giovanni La Punta torni protagonista; San Giovanni La Punta, l'assessore Fiore: 'Ecco la verità sugli impianti sportivi'; Luca Rapisarda candidato sindaco a San Giovanni La Punta.

Luca Rapisarda annuncia candidatura a sindaco di San Giovanni La PuntaLuca Rapisarda ha annunciato ufficialmente la propria candidatura a sindaco di San Giovanni La Punta in vista delle elezioni del 2026. meridionews.it

San Giovanni La Punta, Luca Rapisarda è candidato a sindacoSAN GIOVANNI LA PUNTA (CATANIA) – Luca Rapisarda annuncia ufficialmente la propria candidatura a sindaco in vista delle elezioni amministrative del 2026. Dà avvio a un progetto politico e civico fonda ... livesicilia.it

Parrocchia San Giovanni Battista - San Giovanni la Punta (@Parrocchiasglapunta) - facebook.com facebook