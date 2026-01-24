Salvini mano nella mano con Tommy Robinson la star violenta e razzista dei neofascisti inglesi

Matteo Salvini è stato fotografato insieme a Tommy Robinson, figura nota per le sue posizioni controverse e le sue dichiarazioni considerate da molti come razziste e violente. La presenza del leader leghista con Robinson ha suscitato diverse reazioni, sollevando interrogativi sul significato di questa collaborazione e sulle implicazioni per il dibattito pubblico e la sicurezza. Un incontro che invita a riflettere sulle scelte politiche e sui valori rappresentati.

Matteo Salvini non è per niente in imbarazzo a posare con Tommy Robinson, con buona pace della legalità e della sicurezza. La guerra agli immigrati prima di tutto e poi gli amici di Elon Musk sono evidentemente suoi amici, sulla fiducia.🔗 Leggi su Fanpage.it

“Mano nella mano con babbo natale": regali e speranza all’Ospedale dei BambiniUna mattina di gioia e solidarietà ha coinvolto l’Ospedale dei Bambini durante la seconda edizione di “Mano nella mano con Babbo Natale”.

Sean Penn mano nella mano con la compagna di 34 anni in meno: è polemicaSean Penn è stato visto mano nella mano con la sua compagna Valeria Nicov, che ha 34 anni in meno.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Argomenti discussi: Il Piano casa di Meloni&Salvini in mano ai fondi speculativi; Il nuovo codice dell'edilizia di Salvini: un maxi condono che lascia mano libera ai privati; Salvini: il futuro della Groenlandia è in mano ai groenlandesi; Elenoire Casalegno, chi è il fidanzato Matteo Pandini (portavoce di Salvini): a farli conoscere è stata Samantha De Grenet.

Salvini mano nella mano con Tommy Robinson, la star violenta e razzista dei neofascisti inglesiMatteo Salvini non è per niente in imbarazzo a posare con Tommy Robinson, con buona pace della legalità e della sicurezza ... fanpage.it

matteo salvini francesca verdini alla scala mano nella manoSe hai già un account su Oggi o su un sito RCS (Corriere, Gazzetta, IoDonna) puoi accedere con le tue credenziali oppure con i tuoi account social. oggi.it

Salvini: il futuro della Groenlandia è in mano ai groenlandesi - facebook.com facebook

Per anni Meloni e Salvini hanno usato tassisti, agricoltori e balneari come un ariete contro i governi “nemici”, come un megafono contro Draghi, contro Bruxelles, contro “i poteri forti”, contro “i tecnocrati”, contro “quelli che vogliono liberalizzare tutto”. Li hanno c x.com