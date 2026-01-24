Salvini e la foto al ministero con il suprematista Tommy Robinson | è polemica

Recentemente, Salvini è stato al centro di una polemica dopo una foto al ministero con Tommy Robinson, noto suprematista. La scena ha suscitato reazioni contrastanti, riaccendendo il dibattito sulla posizione dell’ex ministro sull’immigrazione e sui rapporti con figure controverse. In un contesto più ampio, Salvini ha commentato l'importanza di un fronte europeo unito per affrontare le sfide migratorie, sottolineando l’importanza di collaborare con leader di diversa provenienza.

«L’Europa deve unirsi e combattere l’immigrazione come un unico fronte. Ho avuto l’onore di stringere la mano a un leader coraggioso ». Tommy Robinson, influencer neonazista, vicino a Elon Musk,posta così su X una foto con Matteo Salvini, scattata nella sede del ministero delle Infrastrutture. Una immagine, ricostruisce oggi il Corriere della Sera, che sta scatenando polemiche. Il suprematista è molto seguito dai neofascisti inglesi ed è sostenuto da tutti quei movimenti anti migranti che hanno messo a ferro e fuoco le strade di Londra negli ultimi mesi. Across Europe, we need friends..immigration, attacks on our culture, identity, isn't just affecting Britain, but Europe as a whole.🔗 Leggi su Open.online

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

