Salerno ultima giunta a Palazzo di Città | rinnovato il contratto a Oren

A Salerno, l’ultima giunta comunale si è riunita presso Palazzo di Città prima della fine dell’amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Napoli. Durante la seduta, è stato rinnovato il contratto del vice sindaco Oren. L’incontro ha segnato gli ultimi adempimenti istituzionali prima della decadenza dell’attuale amministrazione, che si avvia a concludersi con il passaggio di consegne previsto nei prossimi mesi.

Si è riunita a Palazzo di Città l'ultima giunta comunale di Salerno prima della decadenza dell'amministrazione guidata dal sindaco Vincenzo Napoli, impegnato in Provincia per gli ultimi adempimenti istituzionali. La seduta è stata presieduta dal vicesindaco facente funzioni. Presenti alla riunione la vicesindaca Paky Memoli e gli assessori Paola De Roberto (da remoto), Rocco Galdi, Dario Loffredo, Massimiliano Natella e Claudio Tringali. Assenti Gaetana Falcone e Alessand

