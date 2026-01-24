I Carabinieri del NAS di Lecce hanno sequestrato oltre due tonnellate di carne nel corso di controlli mirati alla tutela della sicurezza alimentare. L’attività si inserisce in un’azione continua di verifica del rispetto delle normative igienico-sanitarie, finalizzata a garantire la tutela della salute pubblica. I controlli, frequenti e accurati, rappresentano un importante strumento per prevenire rischi legati alla sicurezza degli alimenti.

Proseguono i controlli dei Carabinieri del NAS di Lecce nell’ambito delle attività di verifica sul rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene degli alimenti. Nel corso di un’ispezione effettuata presso un’ azienda di lavorazione carni del Leccese, i militari hanno accertato la presenza di circa ventidue quintali di carni di diversa tipologia (vitello, ovino e pollame) già sezionate e pronte per la vendita, prive però della necessaria etichettatura e delle informazioni obbligatorie per garantirne la tracciabilità e la rintracciabilità. Gli alimenti, se immessi sul mercato, avrebbero potuto rappresentare un potenziale rischio per la salute dei consumatori. 🔗 Leggi su Noinotizie.it

© Noinotizie.it - Salento: sequestro di oltre due tonnellate di carne Nas carabinieri

Nas Taranto: sequestro di due quintali di carne. Accusa, verso la commercializzazione con data di scadenza superata CarabinieriI Carabinieri del Nas di Taranto hanno sequestrato due quintali di carne destinata alla commercializzazione, trovata con data di scadenza superata.

Controlli dei NAS: sequestrati oltre due quintali di carne non conformeNell’ambito dei controlli sulla sicurezza alimentare, i NAS di Taranto hanno sequestrato oltre due quintali di carne non conforme.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Argomenti discussi: Carne conservata male, sequestro di oltre 9 quintali di prodotti nel Salento; Polpette preparate con carne in cattivo stato: sequestrati oltre nove quintali di alimenti; Blitz dei Nas nel Salento: sequestrati 9 quintali di carne scaduta usata per polpette e polpettoni; Estorsioni e truffe porta a porta a donne anziane: 1.200 vittime. Arresti e sequestri, perquisizioni nel Salento.

Carne conservata senza etichetta: scattano sequestro e sanzioneOltre ventidue quintali di carne non conforme sono stati sequestrati dai carabinieri del Nas di Lecce in un’azienda di lavorazione del Salento. Durante un controllo sulla sicurezza e sull’igiene degli ... trnews.it

Controlli del Nas in provincia di Lecce: sequestrati oltre 22 quintali di carni senza etichettaturaLECCE – Oltre ventidue quintali di carni prive delle necessarie garanzie di tracciabilità, pronte per essere immesse sul mercato e potenzialmente pericolose ... corrieresalentino.it