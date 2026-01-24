Sade, icona di stile da oltre quattro decenni, continua a ispirare con la sua eleganza senza tempo. I suoi outfit di quarant’anni fa conservano ancora un’attualità sorprendente, riflettendo una raffinatezza che supera le mode effimere. Sebbene non abbia mai ricevuto formalmente il titolo di regina dello stile, la sua presenza e il suo gusto rimangono un punto di riferimento nel mondo della moda.

I suoi outfit di 40 anni fa sono ancora attuali e incredibilmente sofisticati. Eppure nessuno l'ha mai davvero incoronata regina di stile di quell'epoca. Oltre alle canzoni e alla voce, è arrivato il momento di riconoscere lo splendore della sua classe +++dropcap Sade non celebra un compleanno a cifra tonda, non esce con un nuovo disco (purtroppo), non ha firmato un feat. con un collega di due generazioni più giovane (meno male, vorrei dire, ma non lo dico). Niente di tutto questo: di Sade - all'anagrafe Helen Folasade Adu, classe 1959 - oggi parliamo solo perché ci piace. E perché lo meritano, lei e il suo stile. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Sade, la fashion icon di cui siamo innamorati da 40 anni

Carol di Pluribus e altri 10 personaggi antipatici di cui ci siamo innamorati“Carol di Pluribus e altri 10 personaggi antipatici di cui ci siamo innamorati” analizza i protagonisti complessi e spesso poco amati della serie, recentemente conclusa con il rilascio del finale su piattaforma.

Leggi anche: Questi 5 outfit lo confermano: Olivia Dean è la nuova fashion icon che non sapevamo ancora di amare

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

William et Harry : Derrière la couronne, deux frères en quête d’identité

Argomenti discussi: Sade, la fashion icon di cui siamo innamorati da 40 anni.

Sade Vs Ronald Christoph From smooth soul to Berlin underground... SADE collides with RONALD CHRISTOPH in a HOUSE duel! Velvet vocals meet techno tension — elegance vs edge. Let the groove unfold and the contrast ignite! #SadeVsChristo - facebook.com facebook