Sabato shopping Speciale Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026

Sabato dedicato allo shopping speciale per le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026. Scopri la collezione ispirata alle divise italiane di Armani, insieme a accessori ufficiali come il portachiavi Flo e le sneaker Salomon. Un’occasione per acquistare capi e oggetti ufficiali dei Giochi, unendo stile e passione sportiva con attenzione alla qualità e all’autenticità.

Dalla collezione ispirata alle divise dell'Italia firmate Armani fino al morbido portachiavi Flo e le sneaker Salomon: tutti i capi e gli accessori ufficiali dei Giochi Olimpici.

