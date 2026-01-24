Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico canadese, è stato arrestato dopo essere stato ricercato dall’Fbi. Il 44enne è accusato di aver trasportato circa 60 tonnellate di cocaina all’anno dall’America Latina agli Stati Uniti e di aver pianificato diversi omicidi. L’arresto rappresenta un importante sviluppo nelle indagini sul narcotraffico internazionale e sulla criminalità organizzata.

E’ stato arrestato Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico canadese ricercato dall’Fbi. Il 44enne è accusato di aver trasportato ogni anno circa 60 tonnellate di cocaina dall’America Latina agli Stati Uniti e di aver orchestrato diversi omicidi. L’uomo si è consegnato giovedì all’ambasciata Usa a Città del Messico, è stato messo in arresto e poi trasferito in California. Il direttore dell’Fbi Kash Patel ha dichiarato che il fermo del “moderno El Chapo” è avvenuto dopo oltre un anno di indagini da parte delle autorità di Stati Uniti, Messico, Canada, Colombia e Repubblica Dominicana. Si sostiene che Wedding operasse sotto la protezione del cartello di Sinaloa, una delle più potenti organizzazioni criminali messicane. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Ryan Wedding, arrestato l'ex snowboarder olimpico e boss del narcotraffico

Arrestato Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico e boss del narcotraffico. Era fra i 10 uomini più ricercati dall'FbiRyan Wedding, ex snowboarder olimpico e ora arrestato, era tra i dieci uomini più ricercati dall’Fbi.

Arrestato Ryan Wedding, chi è l’ex snowboarder olimpico diventato boss del narcotraffico: «Tra i 10 criminali più ricercati al mondo»Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico canadese, è stato arrestato dall’Fbi.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ryan Wedding , Snowboarder to Drug Kingpin

Argomenti discussi: Arrestato Ryan Wedding, ex snowboarder e boss del narcotraffico; Ryan Wedding è stato arrestato: l'ex snowboarder olimpico e boss del narcotraffico era fra i 10 uomini più ricercati dall'Fbi; Arrestato Ryan Wedding, l’ex snowboarder olimpico era tra i 10 latitanti più ricercati dall'Fbi; Ryan Wedding, arrestato l'ex snowboarder olimpico. Era ricercato per narcotraffico.

Arrestato Ryan Wedding, ex snowborder olimpico canadese e narcotrafficante. Era tra i primi dieci ricercati dall’FbiSu di lui pendeva una taglia di 15 milioni di dollari. Secondo la procuratrice generale Pam Bondi il suo giro d'affari che si aggirava sul miliardo di dollari l'anno ... msn.com

Arrestato Ryan Wedding, ex snowboarder olimpico tra i dieci latitanti più ricercati al mondo dall’FbiE' accusato di aver gestito un’organizzazione criminale, traffico di cocaina e omicidio, in un’operazione che si estendeva tra Stati Uniti, Canada, Messico e Colombia ... ilfattoquotidiano.it

Arrestato Ryan Wedding, chi è l'ex snowboarder olimpico diventato boss del narcotraffico: «Tra i 10 criminali più ricercati al mondo» x.com

La fuga del "re delle nevi" e' finita: Ryan James Wedding, 44 anni, ex snowboarder olimpico canadese, considerato ai vertici di una delle organizzazioni di traffico di droga piu' violente, e' stato arrestato in Messico. L'annuncio e' stato dato dal direttore dell'Fbi K - facebook.com facebook